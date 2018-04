Ptasie mleczko. Zobacz, co się w nim zmieniło przez 14 lat

Nie tylko inne opakowanie, ale też mniejsza waga słodyczy i zdecydowanie dłuższa lista składników. Na pierwszy rzut oka tym różni się opakowanie współczesnego ptasiego mleczka, od produkowanego w 1994 roku. Postanowiliśmy sprawdzić, skąd wzięły się te zmiany.

Nasza Czytelniczka - pani Magda - przesłała nam zdjęcie starego pudełka po słodyczach firmy Wedel . Jak pisze, była w odwiedzinach u 92-letniej babci, która gromadzi puste opakowania. Jednym z nich było właśnie pudełko po ptasim mleczku z 1994 roku. Staruszka tłumaczyła, że zachowała je z sentymentu, ponieważ jest to jej wielki przysmak, który jednak w jej opinii już nie jest taki sam, jak dawniej.

Pani Magda potwierdzenia słów babci szukała w składach produktów: z tamtego opakowania i obecnego. Od razu widać, że we współczesnej recepturze jest więcej dodatków.

Jednak według nieoficjalnych informacji wiemy, że dłuższa lista nie musi wcale oznaczać większej liczby dodatków. Jest to m.in. konsekwencja wprowadzenia regulacji unijnych, które narzucają producentom szczegółowe objaśnianie składu produktów.

Jak opisuje Pani Magda, uwagę rodziny zwrócił także fakt, że ptasie mleczko z 1994 roku miało zdecydowanie krótszy, niż obecne, termin przydatności do spożycia (około miesiąca, podczas gdy teraz jest to kilka miesięcy).

Tu też, może być to kwestia regulacji unijnych, które jednak zezwoliły producentom na korzystanie z większej liczby substancji konserwujących.