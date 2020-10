Rejestracja samochodu online – jak i kiedy można zarejestrować auto przez Internet?

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu online – czy możliwe?

Zacznijmy od zgłoszenia zbycia auta, które często nazywane jest niepoprawnie wyrejestrowaniem. Nie dochodzi do wyrejestrowania samochodu – informujesz jedynie urząd, że nie jesteś już jego właścicielem. Na dopełnienie tego obowiązku masz 30 dni, ale obecnie, w związku z pandemią COVID-19, czas na dokonanie tego przedłużono do 180 dni. Jeśli planujesz czekać dłużej niż 30 dni ze zgłoszeniem, to wcześniej sprawdź, czy aby na pewno w dalszym ciągu obowiązuje wydłużony termin. Co istotne, zgłoszenia możesz dokonać online, bez wychodzenia z domu. Jak to zrobić? Postępuj według następujących kroków: