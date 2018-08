Rekordowe ceny masła biją po kieszeni. Polacy kupują go mniej

Absolutny rekord padł jesienią ubiegłego roku, ale obecne ceny masła ku niemu zmierzają. To wpłynęło na jego spożycie.

To pierwszy od 2011 r. spadek spożycia masła, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do ubiegłego roku Polacy kupują go mniej o 2,1 proc. Tym samym rocznie każdy wykorzystuje 4,7 kg tego tłuszczu.