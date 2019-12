Religia znika ze szkół. Liczba takich placówek zaskakuje

Są w Polsce szkoły, które w ogóle nie prowadzą lekcji religii i wcale nie jest ich tak mało. To zajęcia dodatkowe, ale wystarczy, że zgłosi się choć jedno dziecko i religię już trzeba organizować.

Reforma edukacji sprawiła, że szkoły są przepełnione, a dyrektorki i dyrektorzy rwą sobie włosy z głowy, jak skrócić plan zajęć, by dzieciaki nie uczyły się po nocach. Jednym z pomysłów jest ograniczenie lekcji religii, by w ich miejsce pojawiły się inne zajęcia. Jednak niektóre szkoły w Polsce mają ten problem z głowy i nie są to jednostkowe przypadki.

Lekcji religii w ogóle nie ma w aż 1747 szkołach - ustalił portal tvn24.pl - z czego 808 szkół to placówki niepubliczne. Religia zniknęła, bo nie było chętnych. Mogło nie być, bo to zajęcia nieobowiązkowe. Religia, tak samo jak etyka, to przedmiot do wyboru, jeśli rodzice lub pełnoletni uczniowie nie zgłoszą chęci udziału, szkoła ich nie organizuje.