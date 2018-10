Robaki w batonie Lewandowskiej

Niecodzienna przygodę przeżyła klientka jednego ze sklepów Lidla w Wyszkowie w województwie mazowieckim. W opakowaniu po batonie sprzedawanym pod nazwiskiem Anny Lewandowskiej znalazła robaki.

"W Lidlu w Wyszkowie produkty Pani Ani Lewandowskiej są z robakami" – alarmuje jedna z użytkowniczek Facebooka. Na dowód klientka Lidla pokazuje dwa zdjęcia. Na pierwszym widać etykietę produktu i dowód, że baton jest produkowany przez firmę Anny Lewandowskiej „Foods by Ann”. Na drugiej fotografii widać już sam baton po otwarciu przez klientkę. I wyraźne białe, małe robaki.

Z komentarzy pod postem wynika, że jego autorka już zgłosiła się do Anny Lewandowskiej. Natomiast jedna z komentujących osób stwierdziła, że też miała już kłopoty z produktami żony najlepszego polskiego piłkarza. W batoniku energetycznym miał znaleźć się włos, ale dowodów na to nie przedstawiła.

W sprawie feralnej przekąski zwróciliśmy się o komentarz do Lidla, jak i do firmy Anny Lewandowskiej. Biuro prasowe sieci dyskontów obiecało wrócić do nas, jak tylko szybko się da.