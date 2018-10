Robaki w batonie Lewandowskiej. Producent przekąski odpowiada [AKTUALIZACJA]

Niecodziennę przygodę przeżyła klientka jednego ze sklepów Lidla w Wyszkowie w województwie mazowieckim. Jak twierdzi w swoim wpisie na Facebook'u, w batonie sprzedawanym pod nazwiskiem Anny Lewandowskiej znalazła robaki. Producent odpowiada: Nie ma możliwości, by do zanieczyszczenia larwami doszło na etapie produkcji

Feralny baton, którego zdjęcie udostępniła jedna z klientek Lidla (Facebook.com)

"W Lidlu w Wyszkowie produkty Pani Ani Lewandowskiej są z robakami" – alarmuje jedna z użytkowniczek Facebooka.

Na dowód klientka Lidla pokazuje dwa zdjęcia. Na pierwszym widać etykietę produktu i dowód, że baton jest produkowany przez firmę Anny Lewandowskiej „Foods by Ann”. Na drugiej fotografii widać już sam baton po otwarciu przez klientkę. I wyraźne białe, małe robaki.

Z komentarzy pod postem wynika, że jego autorka już zgłosiła się do Anny Lewandowskiej. Natomiast jedna z komentujących osób stwierdziła, że też miała już kłopoty z produktami żony najlepszego polskiego piłkarza. W batoniku energetycznym miał znaleźć się włos, ale dowodów na to nie przedstawiła.

W sprawie feralnej przekąski zwróciliśmy się o komentarz do Lidla, jak i do firmy Anny Lewandowskiej. Biuro prasowe sieci dyskontów obiecało wrócić do nas, jak tylko szybko się da.

Z firmy Foods by Ann na razie nikt się z nami nie skontaktował. Jeśli tylko dostaniemy oświadczenia którejkolwiek ze stron, do sprawy wrócimy niezwłocznie.

Oświadczenie Health by Ann. "Nie ma możliwości, by do zanieczyszczenia doszło na etapie produkcji"

Na naszą redakcyjną skrzynkę dotarły wyjaśnienia firmy Foods by Ann. Publikujemy je w całośći: "Chcemy Państwa zapewnić, że dokładamy wszelkiej staranności, aby nasze produkty spełniały najwyższe standardy jakościowe. Dokonujemy zakupów z potwierdzonych źródeł dostaw, używamy detektorów na wypadek występowania ciał obcych w surowcach, stosujemy systemy bezpieczeństwa żywności HACCP oraz BRC. Nie ma zatem możliwości, by do zanieczyszczenia larwami doszło na etapie produkcji. Zarówno nasze zakłady produkcyjne, jak i powierzchnie magazynowe przechodzą okresowe audyty, posiadamy prewencyjny system zabezpieczeń potwierdzony niezbędnymi zaświadczeniami i międzynarodowymi certyfikatami, a na co dzień współpracujemy z profesjonalnymi firmami z branży DDD."