Router z wyższą ceną dla zalogowanych użytkowników. Komputronik się tłumaczy i naprawia błąd

Router Asusa można było dostać w promocyjnej cenie w sklepie Komputronik. Problem w tym, że promocyjna cena nie była dostępna dla... zalogowanych klientów sklepu. W rozmowie z Wirtualną Polską serwis przeprasza i zapewnia, że błąd już został naprawiony.

O ile przed zalogowaniem sprzęt można było kupić za 78 zł, to już po zalogowaniu trzeba było wydać aż 99 zł. Skąd te różnice? Zwróciliśmy się do przedstawicieli Komputronika w tej sprawie. Od razu podkreślili, że jest to wynik przypadkowego błędu technicznego.