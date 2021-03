Rozliczenie podatku w Holandii – najważniejsze informacje dla osób zatrudnionych w 2020 roku

Osoby pracujące w Holandii do połowy marca 2021 roku powinny otrzymać od pracodawcy kartę podatkową za 2020 rok – tzw. Jaaropgaaf. Jest to odpowiednik polskiego PIT 11. Stanowi podstawę do złożenia podatkowego zeznania rocznego przed urzędem skarbowym zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Podatnicy mający obowiązek rozliczenia w Holandii, powinni złożyć deklarację zaraz po otrzymaniu tego dokumentu. Osoby nieposiadające takiego obowiązku, mogą to zrobić do pięciu lat wstecz. Oznacza to, że w 2021 roku można rozliczać w Holandii lata: 2020, 2019, 2018, 2017 i 2016.

Obowiązek rozliczenia w Holandii

W Holandii obowiązek rozliczenia rocznego z tamtejszym fiskusem mają niemal wszyscy. Przede wszystkim rozliczyć musi się osoba, która otrzymała wezwanie z holenderskiego urzędu. A także pracownik, który dostał formularz podatkowy, czyli książeczkę A4 z symbolem C, P lub M. Obowiązek złożenia zeznania rocznego zależy także od szacowanej kwoty podatku, którą można odzyskać z zagranicy lub – co gorsze – którą będzie trzeba zapłacić w tamtejszym urzędzie skarbowym. „Gdy zwrot podatku jest wyższy niż 16 euro lub spodziewana niedopłata podatku przekracza -47 euro, wówczas mówi się o obowiązku podatkowym” – tłumaczy ekspert z cuf-podatki.pl. Pozostałe osoby mogą, ale nie muszą, rozliczać się w holenderskim fiskusie.

Wezwanie do rozliczenia Aangiftebrief

Jeśli podatnik otrzymał korespondencję o nazwie „ Aangiftebrief 2020” oznacza to, że został wezwany do rozliczenia 2020 roku w Holandii. Pismo to jest wysyłane przez niderlandzki urząd do osób pracujących w Holandii, po zakończeniu roku podatkowego. Zawiera indywidualny termin, w którym należy złożyć zeznanie w skarbówce. Jeśli podatnik tego nie zrobi, otrzyma korespondencję o nazwie „ Aanmaning aangifte”. Pismo to, poza kolejnym terminem rozliczenia wyznaczonym przez urząd, zawiera też informacje o karach, które fiskus ma prawo nałożyć na podatnika. Opłaty te wahają się od 369 do 5278 euro. Jeśli po tym wezwaniu deklaracja nadal do urzędu nie wpłynie, zostanie wysłany kolejny list. Będzie to rozliczenie podatnika wraz z nałożeniem kary minimalnej 369 euro. „Jeżeli otrzymają Państwo pierwsze pismo Aangiftebrief, doradzamy, by odpowiedzieć na nie i rozliczyć się jak najszybciej. Kar, nałożonych za brak odpowiedzi na wezwania urzędu, nie da się anulować ani rozłożyć na raty. Należy je niezwłocznie zapłacić, gdyż inaczej będą doliczane odsetki i skutki finansowe dla podatnika będą bolesne” – radzi cuf-podatki.pl.

Dokumenty do rozliczenia Jaaropgaaf i Salaris

Podstawowym dokumentem do rozliczenia w Holandii jest Jaaropgaaf, czyli odpowiednik PIT 11 w Polsce. Każda osoba otrzymuje go od pracodawcy. Poza rocznym dokumentem, pracownicy często otrzymują także tygodniowe lub miesięczne odcinki wypłat tzw. Salarisy, które również pozwalają na przeprowadzenie rozliczenia podatku. Przydatny jest szczególnie ostatni z nich, na którym znajduje się suma dochodów i odprowadzonego podatku w ciągu całego roku. Może się zdarzyć tak, że podatnik nie będzie posiadał żadnego dokumentu. W takiej sytuacji należy skontaktować się z pracodawcą i poprosić o ponowne przesłanie karty podatkowej. Można także poprosić o pomoc firmy, które rozliczają podatki, jak cuf-podatki.pl lub euro-tax.pl.

Status rezydenta

Niezwykle istotną kwestią przy rozliczeniu w Holandii jest ustalenie, czy dany podatnik jest rezydentem podatkowym w tym kraju. Rozliczenie rezydenta jest bowiem bardziej korzystne, gdyż można doliczać ulgi podatkowe i tym samym zwiększyć kwotę zwrotu podatku. Jak to zrobić? Wystarczy sprawdzić, czy dochód z Holandii stanowił 90% ogólnego dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. Jeśli tak, do rozliczenia należy załączyć dodatkowo zaświadczenie o dochodach podbite w polskim fiskusie. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, nadal można się rozliczać i szansa na zwrot podatku istnieje, ale nie będzie możliwe zastosowanie niektórych ulg podatkowych.

Ulgi podatkowe

Jedną z najchętniej doliczanych ulg podatkowych w Holandii jest ulga na dziecko. Przysługuje ona na dzieci do 12 roku życia. Niezależnie od tego czy podatnik osiągnął 90% swoich dochodów na terenie Holandii czy też nie, ma prawo do tej ulgi. Jedynym warunkiem jest osiągnięcie progu dochodu w danym roku podatkowym. W 2020 roku można doliczać ulgę na dzieci od dochodu 5 072 euro rocznie. Maksymalna kwota, którą podatnik może otrzymać z tytułu tej ulgi za 2020 rok to 2 881 euro.

Rezydenci podatkowi mogą jeszcze odliczyć koszty poniesione na edukację, leczenie, czy usługi adwokackie. W Holandii można także odliczyć odsetki i koszty opłacania kredytu.

Rozliczenie wspólne

W Holandii możemy rozliczyć się ze współmałżonkiem. Taka forma rozliczenia jest możliwa dla małżeństwa, które razem pracowało w Holandii w danym roku podatkowym, gdy jedno z małżonków zarobiło minimum 7 tysięcy euro. Do zastosowania tej ulgi nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Wystarczy informacja, że małżeństwo chce rozliczyć się wspólnie.

Rozliczenie rozłąkowe

Jest jeszcze drugi wariant rozliczenia wspólnego, które „podnosi” zwrot podatku. Jest to rozliczenie rozłąkowe, potocznie zwane „rozłąką”. Mowa tu o rozliczeniu z partnerem fiskalnym, który w Holandii nie pracował. Aby zastosować tę formę rozliczenia, należy spełnić dwa warunki. Po pierwsze osoba pracująca w Holandii powinna zarobić minimum 10 tysięcy euro i zapłacić minimum 800 euro podatku. Drugi warunek: wspólny dochód spoza Holandii partnerów fiskalnych musi stanowić nie więcej niż 10% całego dochodu osiągniętego przez oboje w danym roku. Taka forma rozliczenia jest możliwa dla współmałżonków, ale nie tylko. Partnerami fiskalnymi mogą być także partnerzy, którzy mają wspólne dziecko lub wspólny dom czy mieszkanie. Rozliczenie tego typu jest związane z załączeniem do deklaracji podatkowej dodatkowych dokumentów m.in. aktu małżeństwa, urodzenia dziecka czy dokumentu potwierdzającego wspólne zameldowanie.

Obowiązek rozliczenia w Polsce

Wiele osób pracujących w Holandii zastanawia się, czy ma obowiązek rozliczać się w Polsce, jeśli pracowały tylko za granicą. Obowiązek złożenia PIT zależy od typu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz rodzaju metody rozliczenia w Polsce. W przypadku dochodu z Holandii, w Polsce od lat funkcjonuje metoda zaliczenia proporcjonalnego, co oznacza, że osoba uzyskująca dochód z Holandii ma obowiązek złożenia PIT w Polsce w każdej sytuacji.

O czym należy pamiętać?

Rozliczenia holenderskie trwają średnio 6 miesięcy od momentu wysłania deklaracji podatkowej. Wysokość zwrotu podatku zależy od indywidualnej sytuacji podatnika pracującego za granicą, od wysokości odprowadzonego podatku, czasu pracy na terenie Holandii i doliczonych ulg. CUF-podatki.pl informuje, że średnio udaje się odzyskać dla klientów 3 tysiące złotych!

Jak mówią źródła, wykonanie deklaracji podatkowej najlepiej zlecić firmie, która posiada doświadczenie i niezbędne uprawnienia, działa zgodnie ze standardami holenderskiego fiskusa, a przede wszystkim wysyła deklarację on-line. Wysyłka deklaracji przez Internet skraca czas trwania sprawy w urzędzie oraz pozwala na szybszy dostęp do decyzji podatkowej. Nie warto kusić się na samodzielne zgłaszanie rozliczeń on-line, ryzykując nieprawidłowości i problemy w urzędzie. Firma z odpowiednimi uprawnieniami powinna doradzić podatnikowi, który wariant rozliczenia jest najlepszy, jakie dokumenty załączyć i co zrobić, by rozliczenie wypadło najkorzystniej. To daje gwarancję, że zeznanie zostało złożone poprawnie i zgodnie z obowiązujących prawem holenderskim.