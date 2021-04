Rozliczenie zagranicznej umowy o dzieło w PIT 2021

Umowa o dzieło na gruncie prawa podatkowego

Umowa o dzieło jest rodzajem umowy cywilnoprawnej regulowanej Kodeksem cywilnym. Jak podaje art. 627 KC, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia . Trzeba jednak zastanowić się, jak tego rodzaju umowę należy zakwalifikować na gruncie prawa podatkowego.

Umowa o dzieło na gruncie przepisów międzynarodowych

Należy bowiem pamiętać, że w myśl art. 4a ustawy PIT polskie przepisy należy stosować z uwzględnieniem umów międzynarodowych . To zaś powoduje, że konieczne staje się sięgnięcie do zapisów konkretnej umowy w kwestii unikania podwójnego opodatkowania.

Umowa o dzieło a dochód osiągnięty w ramach wolnego zawodu

Z treści większości umów wynika, że dochód z tytułu umowy o dzieło jest uznawany za osiągnięty w ramach wolnego zawodu . Zgodnie z definicją „wolny zawód” obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów oraz dentystów i księgowych. W tym miejscu warto odnieść się do wypracowanego stanowiska, zgodnie z którym w pojęciu wolnego zawodu mieszczą się także przychody z cywilnoprawnych umów o dzieło oraz umów zlecenia. Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 13.04.2018 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.79.2018.1.JK2 wskazał jednoznacznie, że w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, do definicji „wolnego zawodu o samodzielnym charakterze” w znaczeniu wynikającym z prawa krajowego, należy powołać art. 13 ustawy PIT.

Miejsce opodatkowania przychodów

Zasadniczo zatem dochód z tytułu zagranicznej umowy o dzieło podlega opodatkowaniu w kraju miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli zatem rozpatrujemy przypadek osoby fizycznej będącej polskim rezydentem podatkowym, to przychód z tytułu zagranicznej umowy o dzieło będzie rozliczany wyłącznie w Polsce zgodnie z polskimi regulacjami podatku PIT. W takim przypadku nie ma konieczności stosowania metody unikania podwójnego opodatkowania, ponieważ do takiego podwójnego opodatkowania nie dochodzi. Przychód z tytułu zagranicznej umowy o dzieło podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Sposób rozliczenia zagranicznej umowy o dzieło

Przychody z działalności wykonywanej osobiście, a więc także i przychody z umowy o dzieło, opodatkowane są na zasadach ogólnych . To oznacza, że zastosowanie znajdą stawki podatkowe wynikające ze skali określonej w art. 27 ustawy PIT (17 proc., a jeżeli podstawa opodatkowania przekroczy 85 528 zł 32 proc.). Dochód z tytułu umowy o dzieło dolicza się do ewentualnych innych dochodów uzyskiwanych przez podatnika w danym roku podatkowym. Warto także dodać, że podatnik jest zobowiązany do uwzględnienia 20 proc. kosztów uzyskania przychodu.

Obowiązek wpłacania miesięcznych zaliczek podatkowych

Trzeba jednak podkreślić, że w analizowanym przypadku pojawia się obowiązek wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek z tytułu wynagrodzenia otrzymanego w ramach zagranicznej umowy o dzieło. W myśl art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy PIT podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z działalności wykonywanej osobiście są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczka wpłacana jest do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.

Podatnik mieszkający w Polsce zawarł umowę o dzieło z przedsiębiorcą z Niemiec. W dniu 10 listopada 2020 r. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2000 zł. W tym przypadku podatnik uwzględnia 20 proc. kosztów (400 zł), zatem dochód do opodatkowania będzie wynosił 1600 zł. Podatnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczki na podatek w terminie do 20 grudnia 2020 r. Następnie należy dokonać rozliczenia podatku w deklaracji PIT-36 składanej do 30 kwietnia 2021 r.