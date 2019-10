Aż 415 posłów poparło nowelizację przepisów, która wprowadza obowiązek jazdy na suwak i tworzenia korytarza życia w razie zatoru. Nowe prawo może wprowadzić poważne zmiany w sposobie podróżowania po polskich drogach. Nowe przepisy mają wejść w życie po 21 dniach od ich ogłoszenia.

Ruch drogowy. Sejm uchwalił istotną zmianę w przepisach. Treść nowelizacji

Polega on z założenia na utworzeniu przestrzeni na jezdni, która będzie służyła jednostkom ratowniczym do szybkiego i bezpiecznego dotarcia do potencjalnych ofiar zdarzenia drogowego. Wcześniej zapowiadano już, że same regulacje dot. "korytarza życia" i jazdy "na suwak" wejdą w życie od 1 listopada. Termin należało jednak przesunąć ze względu na wydłużony kalendarz prac parlamentarnych obecnej kadencji.