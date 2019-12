Ruszyła nowa kampania promująca konsumpcję europejskich owoców w Europie

Sześć spółdzielni rolniczych z Grecji i z Cypru nawiązało współpracę na rzecz promocji konsumpcji europejskich owoców na trzech rynkach – greckim, niemieckim i polskim. Kampania promuje najsłynniejsze greckie i cypryjskie owoce takie jak: kiwi, winogrona, wiśnie, brzoskwinie, morele, pomarańcze i mandory pod hasłem "Jedz więcej europejskich owoców".

Kampania obejmuje szereg działań edukacyjnych i promocyjnych, skierowanych do ogółu społeczeństwa, do opiniotwórców, studentów i specjalistów branży HORECA. Mają one na celu promowanie spożywania europejskich owoców dla zrównoważonej diety oraz zwiększenie udziału europejskich owoców na rynku. Szczególną uwagę w kampanii poświęcono edukacji szkolnej, której celem jest zwiększenie świadomości wśród uczniów greckich, niemieckich i polskich dotyczącej konieczności włączania świeżych owoców do diety.