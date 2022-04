Rządowe dofinansowanie do prądu. Co warto wiedzieć? Jak wyliczyć?

Dodatek osłonowy jest przyznawany za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Obecnie nie ma już możliwości wypłaty w dwóch ratach - istniała jedynie, gdy wniosek został złożony do 31 marca 2022 roku. Składając go teraz, otrzymasz rekompensatę jednorazowo. Możesz wypełnić wniosek w dowolnym momencie do 31 października 2022 roku. Wypłata całości dofinansowania została zaplanowana do 2 grudnia 2022 roku.