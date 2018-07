Sanepid potwierdza. To polskie truskawki źródłem wirusa. W Polsce nie można ich kupić

Sanepid w przesłanym Wirtualnej Polsce stanowisku potwierdza: truskawki skażone wirusem zapalenia wątroby typu A pochodzą z naszego kraju. Zostały zebrane w ubiegłym roku, ale żadna z nich nie trafiła na nasz rynek. Wszystkie sprzedano do Szwecji.



W sprawie truskawek skontaktowaliśmy się także z polskim sanepidem. W odpowiedzi uzyskaliśmy potwierdzenie tego, co było dotychczas wiadome – skażone truskawki zebrano, zamrożono i zapakowano w Polsce w 2017 r. Tym, co jest w sprawie nowe, jest informacja o ich pochodzeniu. Wszystkie owoce pochodziły od trzech rolników z województw: wielkopolskiego i lubuskiego. Także w Wielkopolsce zlokalizowany jest zakład, który owoce przetwarzał i zamrażał. Sanepid równocześnie zapewnił nas, że cała partia trefnych truskawek została skierowana do Szwecji i nie trafiły one na polski rynek.