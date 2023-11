Sannah w Żabce. Dziennikarze skusili się na gwiazdorskie menu

To jest pierwsza taka kooperacja Żabki. W jej ramach Sanah włączyła się we wszystkie etapy procesu tworzenia, aby stworzyć swoją własną linię produktów. Artystka nie tylko wybrała rodzaje produktów, ale także zatwierdziła składniki i smaki, tak aby kompozycje były zgodne z jej własnymi preferencjami. Nazwa akcji "Uczta na wynos z Sanah" nawiązuje do uczty muzycznej, którą zaserwowała swoim fanom piosenkarka podczas trasy koncertowej, a także do ucztowania z daniami Żabki zawsze wtedy, kiedy klient zgłodnieje, będąc w biegu.