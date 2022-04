Serwery VPS po nowemu. Homecloud.pl wprowadza Cloud VPS Custom

W homecloud.pl zadebiutował Cloud VPS Custom, który staje się rewolucją wśród usług typu Cloud VPS. Do tej pory użytkownik takiej usługi po prostu wybierał na starcie konkretny pakiet o sprecyzowanych parametrach. Gdy zapotrzebowanie wzrastało, to trzeba było podwyższyć pakiet na dane- najczęściej wraz z parametrami wirtualnego serwera. Wiązało się to z przenosinami na inny VPS. Jednak nie zawsze było to optymalne rozwiązanie dla każdego. Homecloud.pl stawia na ogromną elastyczność swojej usługi. Zobacz, jak Cloud VPS Custom zmienia rynek – do wyboru jest łącznie 640 dostępnych kombinacji.