Sieć Spar planuje uruchomienie sklepu internetowego. "Trwa

Jak podają Wiadomości Handlowe, sieć "analizuje dostępne na rynku rozwiązania pod kątem uruchomienia takiej usługi dla konsumentów". Kiedy i w jakiej formie sklep internetowy zostanie uruchomiony póki co nie wiadomo.

- Baczny obserwator zauważy widoczną, wzmocnioną ekspozycję ofert promocyjnych produktów w layoucie głównej strony. To częsty zabieg realizowany jako krok na drodze do uruchomienia e-commerce - cytują biuro prasowe Spar Wiadomości Handlowe.

Operatorem sieci jest spółka Bać-Pol, w której od końca grudnia 2018 roku trwapostępowanie sanacyjne. Niewiele wcześniej, bo pod koniec listopada, do rzeszowskiego sądu wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości Bać-Polu. Wystąpiła o to firma Pekao Faktoring, należąca do Banku Pekao SA. Jak wynika z informacji przekazanych nam przez sąd i potwierdzonych przez Bać-Pol, wniosek został wycofany.