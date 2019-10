Skandal na koncercie we Wrocławiu. Pomieszane numerki w szatni, ludzie potracili swoje rzeczy

Świetną zabawę fanów muzyki elektronicznej we Wrocławiu przyćmiło zamieszanie z szatni po koncercie. Obsługa nie była w stanie opanować "numerkowego" chaosu, a część osób wróciła do domu bez swoich kurtek i tego, co w nich było. Organizator apeluje: musicie nam pomóc.

Uczestnicy sforsowali szatnie i sami zaczęli szukać własnych rzeczy. Pracownicy uciekli. (Facebook.com, Fot: Aleksandra Łukasiewicz)

25 października w Hali Stulecia we Wrocławiu odbył się koncert popularnego artysty i producenta techno, Borisa Brejchy. Wydając 100-200 zł na bilet na koncert i płacąc za szatnię, raczej nikt nie spodziewa się, że do domu może wrócić... bez kurtki. A jednak, taki skandal miał miejsce po występie.

Wszystko zaczęło się po godz. 4 nad ranem, kiedy pierwsi ludzie zaczęli opuszczać imprezę i udali się do szatni (zaznaczmy, że płatnej - 6 zł) po odbiór swoich okryć wierzchnich. Wtedy okazało się, że część numerków... jest zdublowana.

"Było co najmniej 500 (chociaż może i co najmniej 600, teraz już nie pamiętam) zdwukrotnionych numerów. Najgorsze jest to, że porozp......... numery nie po kolei, były zdublowane, my lataliśmy ze złymi kurtkami i musieliśmy latać na drugie takie same numery. Zapier......... po całej szatni, a ludzie i tak rzucali ku... i skur.... w naszą stronę ba, nawet nam grozili. "Jakbym tam wszedł to bym Panu zaje..." - napisał na Facebooku jeden z pracowników szatni (pisownia oryginalna).

W mediach społecznościowych szybko powstała grupa poszkodowanych. Opisują tam kulisy sytuacji, swoje zguby, publikują zdjęcia i filmy z zajścia.

Zdjęcie zrobione w szatni przez jednego z uczestników wydarzenia - widzimy, że zdenerwowani ludzie zdecydowali sami się wkroczyć do szatni i szukać swoich rzeczy.

Dlaczego nikt ich nie powstrzymał? I gdzie byli pracownicy szatni tudzież ochrony? Okazuje się, że ci pierwsi po prostu w pewnym momencie wyszli przytłoczeni sytuacją. Jeden z nich tak opisuje sytuację: "Pracownicy zeszli ze stanowisk, jak zaczęto w nich rzucać kur.... i im grozić. Chyba nie spodziewasz się, że ktoś z firmy zewnętrznej za marne paręnaście zł/h będzie ryzykował swoim zdrowiem, bo organizator dał du..?" (pisownia oryginalna).

Z relacji uczestników wynika, że ochrona nie była zbytnio zainteresowana zaprowadzeniem porządku.

To tylko jeden z komentarzy opisujących bierność ochrony zamieszczonych na stronie wydarzenia. Wynika z nich, że personel nie kwapił się za bardzo do zaprowadzenia porządku.

Taka samowolka mogła się skończyć tylko jednym - bardzo dużo ludzi nie znalazło swoich rzeczy pozostawionych w szatni. Niejednokrotnie zmuszeni byli wracać wiele kilometrów do domu bez kurtki w zimny październikowy dzień. Niektórzy stracili okrycia wierzchnie o dużej wartości, nie wspominając już o pozostawionych w kieszeniach kluczach i innych wartościowych przedmiotach.

Powyżej to zaledwie wycinek z komentarzy o zagubionych lub skradzionych rzeczach.

Co na to organizatorzy? Proszą o pomoc... poszkodowanych.

Taki post zamieścili organizatorzy, agencja Follow The Step. Najbardziej uderzające jest chyba zdanie "w tej chwili musicie pomóc nam zidentyfikować Wasze kurtki".

Jednak wychodzi na to, że nawet sami organizatorzy nie trzymają się swojego oświadczenia. Napisali, że "jeżeli komukolwiek nie udało się odebrać rzeczy, zapraszamy po ponowny odbiór przez cały dzień". Ci, którzy się wybrali 28 października do Hali Stulecia ponownie w poszukiwaniu swojej własności, donoszą, że nikogo na miejscu nie zastali. Chodzą słuchy, że organizatorzy zabrali wszystko do Warszawy.

Więcej szczęścia mieli ci, którzy wybrali się 27 października - trochę kurtek jeszcze zostało.

"Strata czasu, byłam pare godz. temu i już były 'ostatnie sztuki', nikt tego nie pilnuje, każdy może sobie przyjść i wziąć, co mu się podoba. Naszych kurtek już nie było, chyba komuś się spodobały także niech się dobrze noszą" - pisze jedna z uczestniczek wydarzenia.

Uczestnicy koncertu są zbulwersowani bierną postawą organizatorów. Narzekają, że bardzo trudno skontaktować się z agencją Follow The Step i uzyskać konkretne informacje.

Agencja rozsyła tylko maile o przyjęciu zgłoszenia. Niektórzy z bezsilności decydują się na pisanie maili do menadżera gwiazdy wieczoru, Borisa Brejchy.

Również próbowałam skontaktować się z organizatorami. Na stronie nie mają podanego numeru telefonu, a na mail nie dostałam odpowiedzi.

Sprawa jest rozwojowa. Poszkodowani zapowiadają na grupie, że nie odpuszczą w dochodzeniu swoich roszczeń.