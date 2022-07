Skuteczne kremy na łojotokowe zapalenie skóry — ile kosztują?

Przyczyny łojotokowego zapalenia skóry

Łojotokowe zapalenie skóry dotyka zarówno dzieci jak i dorosłych, lecz przyczyny tego schorzenia nie zostały do końca poznane. Podstawą tej dolegliwości jest jednak nadmierna praca gruczołów łojowych, w których dochodzi do nadprodukcji sebum, co powoduje z kolei powstawanie stanu zapalnego.