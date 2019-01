Słonina i kwas chlebowy. Biedronka kusi Ukraińców znajomymi smakami

Z czym kojarzy się beztroskie dzieciństwo? Z ulubionym jedzeniem. Te wspomnienia silnie odżywają na emigracji, stąd popularność "polskich sklepów" w Wielkiej Brytanii czy ukraińskich – nad Wisłą. Lada dzień ukraińskie towary trafią na półki w Biedronce.

Banki, operatorzy sieci komórkowej, a teraz jedna z największych sieci handlowych. Co je łączy? Wszystkie one zauważyły, że pomijanie w swoich ofertach klientów z Ukrainy to strzał niemal samobójczy dla biznesu. Skoro wschodni sąsiedzi stanowią połowę zagranicznych studentów w naszym kraju i są posiadaczami 80 proc. wszystkich wydanych zezwoleń na pracę, to stanowią ogromną grupę kupujących, których potrzeb i preferencji ignorować nie można.