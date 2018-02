Spada liczba osób uprawnionych do korzystania z Programu "Rodzina 500 plus". Wszystko dzięki uszczelnieniu systemu

Minister Elżbieta Rafalska przyznała, że spadła liczba dzieci korzystających z pomocy w ramach programu "Rodzina 500 plus". To efekt uszczelnienia systemy.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że na koniec grudnia do świadczenia w programie "Rodzina 500 plus" było uprawnionych 3 mln 654 tysięcy dzieci. Dla porównania, jeszcze pod koniec września ub. r. MPiPS szacowało, że ze świadczenia 500 plus korzysta ponad 3,99 mln dzieci - około 340 tys. więcej, niż obecnie szacuje ministerstwo - informuje serwis TVN 24 BiŚ.