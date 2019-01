Stało się. Diesel w Niemczech tańszy niż w Polsce

Coraz więcej Polaków jedzie do Niemiec tankować. Bo tak jest taniej - piszą niemieckie portale. Ale czy to prawda? Pojechałem sprawdzić. Za Odrą zapłaciłem więcej, ale tylko dlatego, że mam samochód na benzynę. Olej napędowy jest już w Niemczech tańszy niż w Polsce.

Serwis Moz.de zauważył, że Polacy chętnie tankują we Frankfurcie nad Odrą. Bo podobno po niemieckiej stronie jest taniej. Postanowiłem to sprawdzić. Najpierw zatankowałem na stacji Orlen w przygranicznym Lubieszynie, a potem pojechałem do niemieckiego Pasewalku na stację Agip. Na obu zatankowałem równo 10 litrów - i porównałem rachunki.