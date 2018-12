Steinhoff: jedna z większych tragedii w górnictwie polskim i czeskim

"Tragedia w karwińskiej kopalni będzie jedną z większych tragedii w górnictwie czeskim i polskim" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM były minister gospodarki i specjalista ds. górnictwa, Janusz Steinhoff. "W roku 2005 doświadczyliśmy podobnej tragedii. Na kopalni "Halemba" zginęło wtedy 23 górników" - dodał.

Górnictwo ma to do siebie, że jest to kontakt z siłami natury. Nie wszystko można powiedzieć. Wypadków jest coraz mniej, dlatego że następuje ewolucja techniki stosowanej w górnictwie- ocenił Steinhoff. Teoretycznie jest bezpieczniej. Trzeba pamiętać o tym, że wydobycie węgla odbywa się - i w Polsce, i w Czechach - w coraz trudniejszych warunkach górniczo-geologicznych. Schodzimy coraz niżej. Mamy do czynienia praktycznie w Polsce na wszystkich kopalniach z zagrożeniami tąpaniami albo zagrożeniami metanowymi – tłumaczył na antenie RMF FM Steinhoff.