Sukces w dobie pandemii. Wywiad z Marcinem Chludzińskim, Prezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. [Wideo]

KGHM Polska Miedź S.A. to jedna z największych polskich spółek skarbu państwa. Firma działa w branży górniczej, prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą i hutniczą. Jest globalnym liderem produkcji srebra, a pod względem produkcji miedzi zajmuje ósme miejsce. Przedsiębiorstwo działa nie tylko w naszym kraju, ale również na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chile oraz Chin.

– Jesteśmy jedną z nielicznych firm, która utrzymała zdolność produkcyjną pomimo pandemii – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM. Jak podkreśla, kluczem do sukcesu okazały się dwie rzeczy. Po pierwsze, kwestia odpowiedzialności, a co za tym idzie, ciężka praca wielu osób. Po drugie, fakt, że ceny miedzi polepszyły się w stosunku do pierwszej połowy 2020 r.