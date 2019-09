Szykują się zmiany w ZUS, a przedsiębiorcy już myślą o ucieczce za granicę. "Na Słowacji śpią spokojniej"

PiS zapowiada gigantyczne zmiany w naliczaniu składek ZUS. Konkretów jeszcze nie ma, ale już same słowa zdążyły nieźle wystraszyć przedsiębiorców. - Mamy telefon za telefonem - słyszymy w firmie, która pomaga prowadzić działalność za granicą. Często jednak przedsiębiorcy są... odprawiani z kwitkiem.

To jednak nie wszystko. Podczas ostatniej konwencji PiS, politycy tej partii zapowiedzieli, że składki mają być liczone proporcjonalnie do dochodu. To oznaczałoby horrendalne podwyżki. Minister przedsiębiorczości uspokaja jednak, że propozycja będzie skierowana tylko do tych najmniejszych przedsiębiorców.