“Tajemnica Coca-Coli” - ile jesteś gotów poświęcić, aby zdobyć najcenniejszą recepturę świata?

Michał Matlengiewicz nie mógł więc wymarzyć sobie lepszego czasu na wydanie swojej debiutanckiej powieści “Tajemnica Coca-Coli”, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Novae Res. Niewątpliwie jest to prawdziwa gratka dla fanów teorii spiskowych, choć książki nie można zaliczyć do kategorii reportażu śledczego. Autor bowiem zgrabnie przeplata mało znane fakty dotyczące koncernu z fantazją, barwnie opisując życie współczesnego nastolatka imieniem Ray.

Pierwszoosobowa, pełna autoironii narracja z perspektywy zakompleksionego chłopaka, którego wiecznie prześladuje pech nadaje powieści lekkości i wciąga już od pierwszych stron. W każdej szkole średniej uczniowie znajdują sobie ,,przegrywa” będącego obiektem kpin oraz wiecznych docinków. Na szczęście Ray nie traci pogody ducha po opublikowaniu w sieci kompromitującego go nagrania, ale pakuje manatki i postanawia zacząć nowe życie z czystą kartą. Zderzenie z rzeczywistością wielkiego miasta okazuje się jednak bolesne.

Rozdział po rozdziale przeżywamy wraz z głównym bohaterem gorzkie do przełknięcia porażki, śmiejemy się z jego wpadek oraz zazdrościmy gracji, z jaką się z nich wyplątuje. Zrządzenie losu sprawia, że Ray ląduje na stażu w redakcji pewnego czasopisma. Pod wpływem impulsu i desperacji, by awansować, obiecuje szefowej temat na pierwszą stronę sugerując, że jest w stanie dotrzeć do skrzętnie skrywanej receptury Coca-Coli. Jak daleko posunie się nęcony wizją sławy chłopak? Czy miłość zwycięży nad chciwością? O tym dowiecie się na kartach ,,Tajemnicy Coca-Coli”.