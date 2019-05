Tani jak polski pracownik. Nasza stawka godzinowa jest na szarym końcu Unii

Godzina pracy duńskiego pracownika kosztuje 45 euro, Belga - 40, a w Niemca - 35. W Polsce natomiast koszt godziny pracy w firmach nie przekracza nawet 10 euro. Wyraźnie gorzej jest tylko w Rumunii i Bułgarii. - Nie mam dobrych wiadomości. To prędko się nie zmieni - mówi nam ekonomista.

Choć polska gospodarka rozwija się jak mało która w Unii, a bezrobocie nad Wisłą jest rekordowo niskie, to polskie stawki od tych zachodnich wciąż dzieli przepaść.

Niemiecki urząd statystyczny porównał koszty godziny pracy w firmach prywatnych w różnych krajach Wspólnoty. Na koszty składa się nie tylko wynagrodzenie pracownika, ale też ubezpieczenia społeczne oraz podatki. Najwięcej kosztuje godzina pracy w Danii. To średnio 44,7 euro na godzinę. Około 40 euro muszą wydawać firmy z Luksemburga, Belgii oraz Szwecji. Unijna średnia to natomiast 26,6 euro. Co ciekawe, brytyjska stawka jest nieco poniżej średniej i wynosi 26,3 euro.