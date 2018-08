Tragedia w Darłówku. Rodzice składają zawiadomienie do prokuratury. Prawnicy: "to działanie osłonowe"

Adwokat rodziców, których dzieci utonęły w Darłówku, złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości niedopełnienia obowiązków przez ratowników. Zdaniem WOPR-u, do tragedii doszło poza strzeżoną częścią plaży. - Ratownicy nie mieli obowiązku interweniować - komentuje mec. Maria Wentland-Walkiewicz.

W piątek mecenas Paweł Zacharzewski, adwokat rodziny, złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości niedopełnienia obowiązków przez ratowników pilnujących plaży w Darłówku, na której we wtorek utonęło troje dzieci.

- Rodzice dzieci mają szereg zastrzeżeń do akcji, która została podjęta - powiedział mediom mec. Zacharzewski. - Każdy, kto był na plaży w Darłówku, wie, że odległość pomiędzy falochronem a najbliższym stanowiskiem ratownika, to około 90 metrów. Na tym dystansie rozegrał się dramat. Kwestia tego, czy to była plaża strzeżona czy niestrzeżona, to jest kwestia metrów. Jakie te metry mają znaczenie wobec życia?

Zdaniem ratowników, do tragedii doszło poza strzeżonym kąpieliskiem, czyli tam, gdzie kontrola ratowników nie obowiązuje, a plażowicze wchodzą do wody na własną odpowiedzialność.

- Nie chcę atakować rodziców, bo spotkała ich wielka tragedia, ale nie dopilnowali dzieci - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską szef ratowników z Darłówka.

Próbowaliśmy skontaktować się z mecenasem Zacharzewskim, ale telefon w jego kancelarii milczał.

"Nie rozszerzajmy odpowiedzialności zawodowej"

Prawnie za bezpieczeństwo plażowiczów ratownicy odpowiadają tylko w obrębie wyznaczonego kąpieliska.

- Poza wyznaczonym terenem do wody wchodzi się na własną odpowiedzialność, a za bezpieczeństwo dzieci bezpośrednio odpowiadają ich rodzice. Nie można rozszerzać odpowiedzialności zawodowej - komentuje adwokat Maria Wentland-Walkiewicz, specjalizująca sie m.in. w sprawach odszkodowawczych i tych dotyczących błędów medycznych - Nie ma żadnych przepisów, które nakazywałyby ratownikom pilnowanie terenów dookoła kąpieliska, choć oczywiście wiemy, że interwencje poza kąpieliskami są prowadzone, bo chodzi o ludzkie życie.

Co więcej, opuszczenie stanowiska po to, by interweniować na niestrzeżonej plaży, mogłoby się wiązać dla ratownika z konsekwencjami.

- W zasadzie powinno być tak, że ratownik interweniujący poza kąpieliskiem musiałby wyprosić z wody wszystkich, którzy pływają na kąpielisku, bo za ich bezpieczeństwo odpowiada - wyjaśnia mec. Wentland-Walkiewicz. - To jest trochę tak, jak z lekarzami, którzy mają dyżur w szpitalu i nie chcą wychodzić na interwencje poza jego teren, jeśli ktoś np. zemdleje. Gdyby wyszli, a w tym czasie coś by się komuś stało, to mogą odpowiadać karnie.

Odszkodowanie, działanie na pokaz czy osłona?

Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie, choć na razie zarzutów nikomu nie postawiono. Gdyby doszło do procesu i sąd uznałby, że faktycznie doszło do niedopełnienia obowiązków, rodzice tragicznie zmarłych dzieci mogliby domagać się od WOPR-u odszkodowania.

Tak było np. w sprawie sprzed kilku lat, kiedy na basenie w Kleszczowie utonął 37-latek trenujący nurkowanie. Ratowników uznano za winnych niedopełnienia obowiązków i narażenia mężczyzny na utratę zdrowia lub życia.

Żona tragicznie zmarłego mężczyzny domagała się odszkodowania. Po 5 latach sąd przyznał jej w sumie 160 tys. złotych, którymi obciążył firmę zatrudniającą ratowników.

Jednak zdaniem prawników, w sprawie dotyczącej utonięć w Darłówku wcale nie chodzi o walkę o odszkodowanie.

- Moim zdaniem, to jest takie działanie na pokaz - mówi mec. Wentland-Walkiewicz. - Prokuratura i tak umorzy to śledztwo, bo podstaw do tego, żeby kogoś tu obarczyć winą raczej nie ma. Ale sprawa jest tragiczna, głośna, więc trzeba pokazać, że coś się robi, a nie bezczynnie patrzy.

Jak mówią prawnicy, wniosek do prokuratury może być też próbą działania osłonowego. Bo jeśli faktycznie dzieci kąpały się poza strzeżonym kąpieliskiem, za ich bezpieczeństwo odpowiadali rodzice.

- To jest taka taktyka, że jak się wie, że uderzą, to trzeba uderzyć pierwszym - ocenia mec. Wentland-Walkiewicz.

"Apelujemy o uszanowanie godności rodziców tragicznie zmarłych dzieci, a także ich prawa do ustalenia prawdy w sprawie tragicznych zdarzeń" - piszą w imieniu rodziców trójki tragicznie zmarłych dzieci członkowie ich rodziny. - "Rodzice chcieliby również podziękować wszystkim, którzy wspierają ich w tym trudnym czasie, zarówno przy próbie odnalezienia dzieci, jak również teraz, przy próbie wyjaśniania okoliczności zdarzenia".