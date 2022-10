Transport tani i szybki towarów z Chin — czy jest to możliwe?

Fracht kolejowy — krótki transit time i zbilansowane koszty

Nowy Jedwabny Szlak zapewnił możliwość importu towarów z Chin drogą kolejową. Obecnie ekspresowe pociągi towarowe kilkadziesiąt razy w tygodniu docierają do terminala przeładunkowego w Małaszewiczach, będącego głównym hubem na Nowym Jedwabnym Szlaku. Czas przewozu z terminali w Chinach do Małaszewicz wynosi od 9 do 14 dni, co sprawia, że jest to drugi co do tempa środek przewozu ładunków z ChRL. Klienci, którzy w imporcie towarów z Chin korzystają z usługi multimodalnej opartej na kolei mogą liczyć na dostawę ładunku w czasie 22-28 dni. To sprawia, że przewóz frachtem kolejowym jest od 2 do 3 razy krótszy, niż korzystanie z usług kontenerowców.