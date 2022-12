Trendy biurowe – czym się charakteryzują współczesne przestrzenie biurowe?

Aktualne trendy biurowe – coworking z uwagą na indywidualizm oraz wydajność

Śledząc światowe standardy odnośnie do pracy w biurach, możemy stwierdzić, że, obecne trendy biurowe skupiają się na tym, aby pracownicy byli jak najbardziej wydajni. Nie oznacza to, że są pozbawieni kontaktów między sobą. W praktyce pracownicy powinni samodzielnie wyznaczać konkretne roboczogodziny, a poza nimi odpoczywać w innych strefach, również do tego przeznaczonych (np. w salkach relaksacyjnych lub gamingowych). Takie rozwiązanie pozwala na odpoczynek między kolejnymi zadaniami, dzięki czemu pracownicy będą wykonywać je lepiej i chętniej.