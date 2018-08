Ubezpiecz swoje dziecko w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych. Od 66 zł rocznie w LINK4 Mama.

Chociaż trwają jeszcze wakacje, wielu rodziców powoli zaczyna myśleć już o pierwszym dzwonku. Zaczyna się myślenie o kompletowaniu wyprawki szkolnej. Warto dodać do niej dobre ubezpieczenie, o które można zadbać na własną rękę.

Należy pamiętać, że nie ma obowiązku wykupowania go szkolne. Kupując polisę bezwzględnie należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i nie kupować kota w worku, by po zaistnieniu szkody nie być rozczarowanym niską sumą odszkodowania. Solidne NNW dla dziecka wchodzi w skład pakietu ubezpieczeń LINK4 Mama. NNW dla przedszkolaka czy ucznia można kupić już od 66 złotych rocznie. Sumy ubezpieczeń wahają się od 15 tys. do 100 tys. złotych.

Ochrona w szkole i poza szkołą

NNW w LINK4 Mama chroni dziecko nie tylko w szkole, ale także na wszelkich zajęciach pozaszkolnych i na podwórku. – Bardzo ważne jest to, że nasze ubezpieczenie działa nie tylko w szkole, ale także na wszelkiego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych. W tym także na tych kontuzjogennych tj. karate czy tańce oraz w domu. Dziecko chronione jest zawsze – wyjaśnia Patrycja Kotecka. LINK4 wypłaci np. 1 500 złotych za złamaną rękę (przy wybranej sumie ubezpieczenia 50 tys. zł). Jeżeli dziecko trafi do szpitala w wyniku nieszczęśliwego wypadku – wypłacone zostanie świadczenie w wysokość 100 zł za każdy dzień pobytu (do 2 tys. zł). Ochroną objęte jest także zachorowanie dziecka na sepsę czy pneumokoki (świadczenie w wysokości 1 tys. zł za zdarzenie). LINK4 Mama w razie nagłego zachorowania czy wypadku zorganizuje wizytę u lekarza specjalisty i pokryje połowę kosztów, weźmie również na siebie dowóz i opłacanie leków (do 250 zł), a także dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego (do 1 tys. zł).

Ubezpieczyciel pomyślał także o dzieciach, które w wyniku choroby lub wypadku nie mogły chodzić do szkoły przez więcej niż 7 dni. Wówczas LINK4 Mama organizuje i opłaca korepetytora. Nowość dotyczy sytuacji, gdy dziecko będzie musiało zostać w szpitalu. Wtedy ubezpieczyciel organizuje opiekunowi łóżko szpitalne, by mógł być z dzieckiem i nie musiał spać w fotelu czy na podłodze. Jeśli nie ma takiej możliwości opiekunowi organizowany jest pokój w pobliskim hotelu. W pakiecie jest także wizyta dziecka u psychologa oraz telefoniczne konsultacje z lekarzem pediatrą dostępnym 24/7.

Zorganizują gotowanie, sprzątanie, a nawet korepetycje dla dziecka

Druga część LINK4 Mama to pakiet ubezpieczeń dla mamy. Składa się na nie NNW (od 60 złotych za rok), pakiet medyczny dla mamy: Assisance Zdrowie, pakiet assistance Szybka pomoc, OC w życiu prywatnym (składka od 38 złotych rocznie) oraz pomoc prawna. W zależności od wybranej opcji ubezpieczona Mama może otrzymać całodobową możliwość telefonicznej konsultacji z położną, która odpowie na wszelkie pytania dotyczące porodu i opieki nad noworodkiem. LINK4 Mama, w razie potrzeby, zorganizuje i pokryje też koszty dwóch wizyt u psychologa oraz dietetyka.

Nielimitowane telekonsultacje z prawnikiem

W pakiecie są także konsultacje z prawnikiem, który nie tylko doradzi np. w sprawie praw Mamy, która wraca do pracy, ale też – w razie potrzeby - przygotuje pisma czy też opinie prawnicze (do 4 usług w okresie ochrony). W razie nieszczęśliwego wypadku wymagającego leżenia w łóżku, lub pobytu Mamy w szpitalu, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty pomocy domowej, która pomoże w sprzątaniu lub gotowaniu oraz zaopiekuje się dziećmi i osobami starszymi, które są pod opieką Mamy. Przez całą dobę do dyspozycji mamy będzie też infolinia medyczna. Dyżurujący specjaliści udzielają informacji o m. in. badaniach prenatalnych czy szczepieniach.

W ramach Assistance Zdrowie Opiekun może skonsultować także stan zdrowia dziecka i wspólnie ze specjalistą podjąć decyzję czy należy udać się do placówki medycznej, a gdy pomocy lekarza specjalisty będzie wymagać LINK4 Mama zorganizuje ją w jednej sponad 2000 placówek medycznych i pokryje połowę jej kosztów. Zaś OC w życiu prywatnym ( z sumą gwarancyjną do 150 tys. zł) pomoże chwili, gdy np. urwis zniszczy piłką auto sąsiada lub spowoduje szkodę w sklepie. W pakiecie dla mamy jest też usługa Concierge. Na życzenie Mamy zostaną przygotowane informacje o najlepszych szkołach, ofertach wyjazdów czy kolonii, a nawet miejscach organizujących np. przyjęcia urodzinowe.

Mamo, nie bój się bać

Poszczególne elementy pakietu LINK4 Mama można kupować osobno i łączyć według potrzeb. Jest też wiele wariantów sum ubezpieczenia. Od indywidualnych decyzji i potrzeb klienta uzależniona jest finalna wysokość składki. Czytelne i intuicyjne kalkulatory oraz OWU LINK4 Mama dostępne są na stronie www.link4mama.pl. Rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny przy zakupie tego oraz innych ubezpieczeń LINK4 mogą liczyć na rabaty. Ubezpieczanie LINK4 Mama promuje hasło „Mamo, nie bój się bać”, a przygotowana przez LINK4 Mama oferta to wynik wielomiesięcznych badań i rozmów z mamami, które zdradziły LINK4 z jakimi strachami wiąże się macierzyństwo. Na tej podstawie powstał – pierwszy tego typu w Polsce - pakiet ubezpieczeń. Ambasadorką marki LINK4 Mama została modelka, Miss Polonia 2012, ale przede wszystkim mama dwójki dzieci – Paulina Krupińska.