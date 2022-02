Ubezpieczenie domu w budowie i mieszkania w stanie deweloperskim – jak to zrobić?

Ubezpieczenie domu w budowie

W badaniach często jako największe marzenie Polaków wskazujemy posiadanie własnej nieruchomości. Optymalnie, jeśli jest to dom z ogródkiem, co wynika m.in. z ankiety zrealizowanej przez Oferteo. Nie odstraszają nas rosnące koszty – według danych Głównego Urzędu Statystycznego tylko w pierwszym kwartale 2021 roku inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 33,1 tys. mieszkań, tj. głównie domów jednorodzinnych. Jest to wynik najlepszy od 16 lat. Jeśli zdecydowaliśmy się na taką inwestycję, to powinniśmy też kupić ubezpieczenie domu w trakcie budowy – ale kiedy jest to w ogóle możliwe?