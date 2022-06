Ubezpieczenie mieszkania - 7 powodów, dla których warto

2. Włamanie z kradzieżą

Kradzież, kradzież z włamaniem, włamanie to pod względem prawnym różne kategorie. Jednak każda z nich wiąże się z większymi lub mniejszymi stratami dla poszkodowanego. Wyobraźmy sobie, że ktoś się do nas włamuje i nie dość, że narusza domowy spokój, to zwykle jeszcze robi bałagan i pozbawia nas cennych rzeczy, nie mówiąc już o poczuciu bezpieczeństwa. Warto więc wdrożyć w nasze życie nie tylko podstawową ostrożność, ale również zabezpieczyć nasze mienie odpowiednim ubezpieczeniem. Odszkodowanie finansowe nie przywróci nam poczucia bezpieczeństwa w naszym domostwie, ale sprawi, że nie będziemy musieli ponosić materialnych konsekwencji dokonanego na nas przestępstwa. Bez ubezpieczenia jesteśmy pozostawieni sami sobie. Z ubezpieczeniem możemy liczyć na brak konsekwencji finansowych. To naprawdę bardzo dużo.