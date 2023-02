Ubezpieczenie samochodu dla każdego kierowcy

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

W Polsce kary za brak polisy OC są bardzo wysokie. Każdy może mieć taką sytuację w życiu, że zapomni o terminie, w którym musi wybrać OC. Kary zmieniają się co jakiś czas. Dla przykładu, jeśli spóźnienie wyniesie od 4 do 14 dni, to należy spodziewać się kary w kwocie do 3490 zł (samochód osobowy). Koszt zapominalstwa w skali powyżej 14 dni to już kara w kwocie 6980 zł (dotyczy auta osobowego). Przy pojazdach ciężarowych "widełki" są wyższe. Nie opłaca się więc zapominać o obowiązkowym ubezpieczeniu OC.