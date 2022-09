Ubezpieczenie szkolne dziecka - 9 powodów, dla których warto

6. Wiesz, co kupujesz

Teoretycznie szkoły, żeby się zabezpieczyć, same nawiązują umowy z ubezpieczalniami i proponują rodzicom ubezpieczenia. Nie do końca i nie zawsze jest jasne dla rodzica, co takie ubezpieczenie obejmuje i z czym się ono wiąże. Dlatego decydując się na własne, prywatne ubezpieczenie, nie tylko wzmacniamy ochronę, co w ogóle zapewniamy sobie określony, indywidualny pakiet, w którym od początku wiadomo, jaki obejmuje zakres i który możemy dostosować do naszych potrzeb.