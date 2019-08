Ulubiony ośrodek dygnitarzy w PRL. Teraz wypoczną tu goście Archidiecezji Warmińskiej

W gminie Stawiguda niedaleko Olsztyna powstanie ekskluzywny hotel i kompleks równie okazałych domków. W milionową inwestycję zaangażowana jest… Archidiecezja Warmińska. Mieszkańcy mówią wprost: będziemy bronić prawdziwej Warmii, przyrody i kościoła przed komercyjnymi projektami.



Kilkaset pokoi, jeszcze więcej miejsc noclegowych, do tego sale konferencyjne i pełne zaplecze rekreacyjne. I restauracja, i bar, i pełne usług SPA . Tuż pod Olsztynem ma ruszyć wspólna inwestycja Archidiecezji Warmińskiej i dewelopera BBI Development.

Nad jeziorem Łańsk w miejscowości Rybaki wspólnym siłami firmy i diecezji powstanie piękny czterogwiazdkowy hotel. Do tego dojdzie kilkadziesiąt mniejszych domków, wszystko w standardzie apartamentów. Ta część ośrodka ma się nazywać nawet Willa Rybaki. Jak donosi lokalna "Gazeta Wyborcza" domki będą przygotowane dla tych gości, którzy cenią sobie kameralne obiekty i spokój.

Jak to możliwe, że w hotel inwestuje kościół?

Diecezja wniosła do inwestycji tereny warte około 17 mln zł. Na pierwszy etap deweloper ma wyłożyć kolejne 15 mln zł. W sumie jednak inwestycja ma być warta blisko 300 mln zł.

Zgodę na rozpoczęcie inwestycji już wyraziły władze w Watykanie. W związku z tym, że polscy duchowni chcieli przeznaczyć na budowę nieruchomość wartą ponad 1 mln euro, to o sprawie musiał dowiedzieć się Watykan.

Ks. Kan. Marcin Sawicki, rzecznik archidiecezji warmińskiej wyjaśniał w rozmowie z mediami, że w najbliższych latach archidiecezja będzie miała wiele wydatków związanych m.in. z ukończeniem hospicjum oraz renowacje zabytków, m.in. na wzgórzu katedralnym we Fromborku.

Przed laty był to tajny ośrodek wypoczynkowy dla prl-owskich urzędników, wojskowych i dygnitarzy. Teren był ogrodzony, ciągle strzeżony i nawet otrzymał własny kryptonim. Ośrodek W-1 odwiedzali m.in. Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Józef Cyrankiewicz oraz Edward Gierek.

Do dziś zresztą wśród mieszkańców okolicznych miejscowości można usłyszeć historie na temat gości. I wszyscy dziś jak jeden mąż przyznają, że wcale nie dziwią się takiej lokalizacji ośrodka. Do najbliższego dużego miasta, czyli Olsztyna, jest zaledwie 25 kilometrów.

- Jezioro Łańskie i jego okolice to obszar o unikalnych wartościach przyrodniczych - tłumaczy jeden z mieszkańców miejscowości Rybaki. Ze względu na skalę inwestycji i inwestora nikt jednak nie chce o planach rozmawiać pod nazwiskiem…

Inwestycja budzi kontrowersje, bo tereny hotelowe znajdują się na obszarze Natura 2000 Puszcza Napoiwodzko-Ramucka”, w miejscu specjalnej ochrony ptaków. To obszar ochrony siedlisk, który został ustalony przez decyzję Komisji Europejskiej, jako obszar mający znaczenie dla całej Wspólnoty.

Jednocześnie Rybaki znajdują się w sieci ekologicznej Econet Polska. To oznacza tereny najmniej przekształcone przez działalność człowieka. Na razie.

Nie tak dawno budynek hotelowy stojący na terenie ośrodka przeszedł gruntowny remont. Pokoje hotelowe zostały wyposażone w oddzielne łazienki, których do tej pory tam nie było. Remont był nawet dofinansowany przez KPRM (wartość dotacji to niemal 2,5 mln zł).

Kuracjusze mają do wykorzystania prywatną plażę, siłownię, salę gimnastyczną, a nawet kompleks saun.

Agencja Nieruchomości Rolnych – która przekazywała działkę – nie widziała powodów, by ziemię Caritasowi odebrać, chociaż zgodnie z prawem, warunkiem darowizny jest zakaz prowadzenia działalności zarobkowej a taka działalność była prowadzona od początku.

Skąd w rękach kościoła ziemia, która nigdy do niego nie należała?

Co warto podkreślić, nowy hotel ma się pojawić na działkach tuż obok dotychczasowego ośrodka Caritasu. Tym razem nie będzie on we władaniu Caritas Archidiecezji Warmińskiej, a samej Archidiecezji Warmińskiej.