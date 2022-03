Umowa spółki z o.o. - co powinna zawierać umowa spółki z o.o.?

Pamiętajmy, że prokurent nie jest zobowiązany do okazania pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego ). Pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki z o.o. wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego . W postanowieniu z dnia 27 lutego 2009 r. (sygn. akt II CSK 509/08) Sąd Najwyższy stwierdził, że art. 99 KC stosuje się wprost do formy udzielenia pełnomocnictwa we wszystkich przypadkach, w których KSH wymaga formy aktu notarialnego dla umowy spółki handlowej, gdyż nie sprzeciwia się temu właściwość (natura) stosunku spółki.