Ustawiony jak sędzia. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie tylko zarabiają ok. 20 tys. zł miesięcznie, ale też mają zagwarantowane coroczne podwyżki. Dzięki temu są w stanie odkładać miesięcznie nawet po 8 tys. zł – informuje "Fakt".

Opublikowano właśnie oświadczenia majątkowe sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z lektury wynika, że majątek przewodniczącej Julii Przyłębskiej wzrósł w porównaniu do 2017 r. o 170 tys. zł, co daje miesięczne oszczędności na poziomie 7 083 zł. Pani przewodnicząca ma oszczędności w wysokości 240 tys. zł. Po pracy wraca do domu o powierzchni 160 mkw, który wyposażony jest w basen.