Używane meble z salonu Agata? Firma zaprzecza, ale po naszych pytaniach zwraca pieniądze

Pan Arkadiusz za 9 tys. zł kupił meble na zamówienie w salonie Agata w Gdańsku. Gdy zostały mu dostarczone, stwierdził, że noszą ślady użytkowania. Firma najpierw nie chciała oddać pieniędzy, ale nagle zmieniła zdanie po tym, gdy zwróciliśmy się do niej z pytaniami o sprawę.

Jak z używanego zrobić nowe

Pan Arkadiusz jeszcze tego samego dnia odpisał, prosząc o wyjaśnienia. "Zostały dostarczone nam meble używane zamiast nowych. Nie wiem w jaki sposób wada ta miała by zostać usunięta" - zwrócił uwagę.

Sprawa reklamacji utknęła jednak w miejscu, a pan Arkadiusz stwierdził, że firma zaczęła go traktować jak natręta. Wiedział też, że nie ma czego szukać w organizacjach konsumenckich, ponieważ meble kupił jako przedsiębiorca.

"Zbywają mnie wszyscy. Od dyrektora salonu - już dwukrotnie byłem u niego w tej sprawie, a żonę w rozmowie doprowadził do płaczu - poprzez centralę, do której wysłałem e-maile na dostępne adresy. Bez rezultatu, odesłali mnie do salonu" - napisał nam pan Arkadiusz.