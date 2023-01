VeloKomfort - VeloBank w partnerstwie z PGNiG Obrót Detaliczny pomoże wyrównać klientom rachunki za gaz

"Porozumienie z PGNiG Obrót Detaliczny to ważny krok w realizacji naszej strategii, w której stawiamy mocny akcent na partnerstwa, przynoszące naszym klientom unikatowe korzyści. To dla nas ważne, że pierwszy tego typu projekt wdrożyliśmy właśnie we współpracy z firmą obsługującą miliony gospodarstw domowych w Polsce. Dzięki niemu zaproponowaliśmy klientom obu instytucji rozwiązanie, które będzie odpowiedzią na ich aktualne oraz bardzo realne potrzeby. Będzie to swoistego rodzaju subskrypcja, czyli coraz popularniejszy model finansowania podstawowych, codziennych usług" – mówi Adam Marciniak, wiceprezes zarządu, p.o. prezesa zarządu VeloBank. "Jako VeloBank chcemy kontynuować rozwój produktów i usług, które dadzą naszym klientom realne korzyści i ułatwią korzystanie z usług finansowych, w tym tak podstawowych jak regulowanie bieżących rachunków" – dodaje.