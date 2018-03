W 2018 r. kolejna rewolucja w badaniach technicznych. Zapłacimy więcej, a spóźnialscy zostaną ukarani

Polacy dopiero przyzwyczajają się do nowych zasad przeprowadzania przeglądów, które zostały wprowadzone w listopadzie 2017 r. Już w maju 2018 r. czekają nas jednak kolejne - nawet bardziej drastyczne. Chodzi o opłaty.

Opłaty w górę

Od listopada za badanie techniczne płacimy z góry - nie znając jeszcze jego wyniku. Od 20 maja 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich mają funkcjonować przepisy zgodne z dyrektywą 2014/45/UE . Co się zmieni? Kierowcy dostrzegą przede wszystkim podwyżkę opłat za przeglądy.

Sroga kara za spóźnienie

By w ogóle wykonać badanie, będzie musiał zgłosić się z autem do stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez Transportowy Dozór Techniczny. W całym kraju ma powstać jedynie 16 takich punktów. Część osób, które wyraźnie spóźnią się z badaniem, będą musiały więc nie tylko zapłacić wyższą stawkę, ale i pokonać wiele kilometrów, by zaliczyć badanie. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy mieszkają z dala od dużych miast.