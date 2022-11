W Polsce zostaną uruchomione terminale iBox, dzięki którym można doładować ukraińskie karty bankowe – Pani Alona Shevtsova, szefowa Rady Nadzorczej IBOX BANKU

«Biznes terminalowy wymaga lokalizacji, rozmieszczenia i obsługi terminali. Zaczęliśmy szukać najbardziej popularnych miejsc w Polsce. Tam centra handlowe nazywają "galeriami". I ze wszystkimi "galeriami" w Warszawie podpisaliśmy umowę. Przewidują one rozmieszczenie naszych terminali oraz możliwości dostępu do gotówki. Z naszych głównych osiągnięć na obecny czas - skontaktowało się z nami Top-10 największych ukraińskich banków według emisji i zaoferowano nam umowy na doładowanie ich ukraińskich kart w Warszawie z wewnętrznym wynagrodzeniem IBOX BANK. Praktycznie stajemy się hubem logistycznym, transnarodowym korytarzem funduszy między Polską a Ukrainą. Kluczem do drzwi, w którą pukały wszystkie ukraińskie banki z prośbą do swoich polskich partnerów umożliwić naszym przymusowym emigrantom wpłacać pieniądze za granicą do lokalnych ukraińskich banków. To właśnie nasza decyzja, która była losowa, nie zaplanowana strategicznie, stała się kluczem zamykającym problemy wszystkich banków emisyjnych Ukrainy i pozwalającym na doładowanie kont.