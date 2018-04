W telewizji nadal lecą reklamy suplementu diety ze zmarłą aktorką. Spóźniona reakcja stacji

Telewizyjna reklama suplementu diety Feminost, w którym wystąpiła zmarła 16 kwietnia aktorka Elżbieta Słoboda, nadal są emitowane w niektórych stacjach - informują czytelnicy Wirtualnej Polski.

"Telewizja Puls 2 nadal emituje reklamy ze zmarłą aktorką Elżbietą Słobodą. Reklama została wyemitowana wczoraj, czyli 22.04.2018 około godziny 21.05" - napisał do nas przez formularz dziejesie.wp.pl pan Tomasz, czytelnik WP.

Jak stwierdził, jest to "druzgocące", nie tylko dlatego, że występująca w tej reklamie aktorka nie żyje, ale także w kontekście kategorii tego produktu - suplement diety Feminost jest skierowany do kobiet, które mają problem z nietrzymaniem moczu.

Feminost to jeden z produktów polskiej firmy farmaceutycznej Zdrovit (pełna nazwa: Natur Produkt Zdrovit). Produkcją tego suplementu zajmuje się spółka Natur Produkt Pharma.

"Niestety może się zdarzyć, że na niektórych stacjach wycofanie reklamy może trwać dłużej. Już to sprawdzamy. Późniejszą emisje tej reklamy uzależniamy od decyzji rodziny" - wyjaśnia producent Feminostu.

Zwróciliśmy się z pytaniem do telewizji Puls, czy do stacji wpłynęła prośba producenta Zdrovitu o wstrzymanie emisji reklam i czy nadal są emitowane, ale do chwili publikacji tego tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.