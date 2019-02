Warszawskie cukiernie vs Koło Gospodyń Wiejskich. Kto robi lepsze pączki? [TEST]

Pączki z warszawskich cukierni - bezglutenowe, z hibiskusem, matchą i słonym karmelem - zabieramy do Sławna, gdzie próbują ich gospodynie. Jakość domowych wypieków sprawdza zaś mistrz kuchni Matteo Brunetti.

Kupujemy też dwa rodzaje pączków w supermarkecie - z nadzieniem wiśniowym i pomarańczowym. Cena - ok. 3 zł za sztukę.

Do warszawskich pączków gospodynie podchodzą dość nieufnie. Pączek z solonym karmelem odpada, bo "przesolony". Pączek z matchą, choć ze względu na kolor podoba się wszystkim jurorkom, jest oceniony jako "nieszczególny". W kategorii "kolorowe donaty" wygrywa pączek w polewie z hibiskusa.

Pączki z marketu wypadają lepiej. Smakuje zarówno wiśniowe, jak i pomarańczowe nadzienie. Dziwi za to kształt.

- Kwadratowe? Jak oni to lepią? - dopytuje pani Bogusława.

- No jak to jak? Maszyną! - odpowiada pani Grażyna. - Strasznie słodki, ale kupiłabym go - ocenia pączka z pomarańczą.