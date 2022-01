Webinary – nowe możliwości dla współczesnej edukacji

Nowe możliwości

COVID-19 wymusza na przedsiębiorcach "zaprzyjaźnienie się" z nowymi technologiami, które mają za zadanie m.in. usprawnić sposób przekazywania wiedzy. Zadanie to jest trudne, zwłaszcza w przypadku biznesów, które nie były gotowe na tak dużą reorganizację pracy. Zmierzenie się z nową rzeczywistością - m.in. koniecznością zrezygnowania z wyjazdów, codziennych aktywności i kontaktu ze współpracownikami – było paliwem do nowych rozwiązań, które dotychczas były popularne głównie na Zachodzie. Potrzeba samorozwoju oraz dbania o relacje międzyludzkie jest tak silna, że wymusiła m.in. organizację wideokonferencji. Potwierdzają to badania, które wskazują, że liczba webinarów w Polsce wzrosła o ponad 1000%[1], co plasuje nas w czołówce krajów europejskich (razem z np. Niemcami i Hiszpanią).