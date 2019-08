Wielki hotel stanie w Giżycku. "Nie zdominuje otoczenia", przekonuje burmistrz

W Giżycku powstanie siedmiopiętrowy hotel. Władze miasta się cieszą, bo sam podatek zasili budżet miasta kwotą co najmniej miliona złotych. Miłośnicy Mazur pytają, jak to się ma do haseł promujących Giżycko jako spokojne i ciche miejsce.

Tak ma wyglądać hotel w Giżycku (www.burmistrziwaszkiewicz.pl, Fot: koncepcja architektoniczna, Doryb, Piotr Basiewicz)

Hotel o powierzchni 42 tys. mkw chce wybudować firma z Ełku związana z przetwórstwem ryb.

– Tak duży obiekt miałby ogromne znaczenie dla Giżycka, bo obecnie nie mamy takiego hotelu. Z samych podatków to około miliona złotych dla miasta w skali roku. Dziesięć małych hoteli nie przyniosłoby tyle, co jeden duży – powiedział w rozmowie z olsztyńską "Gazetą Wyborczą" Wojciech Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka.

Uważa, że budowla nie będzie rzucała się w oczy, bo obiekt będzie w otoczeniu drzew do trzech czwartych wysokości.

Nie wszyscy podzielają ten optymizm. Rozmówcy "GW" zwracają uwagę, że może to się skończyć tak, jak w Mikołajkach. Ogromny hotel Gołębiewski spowodował, że małe miasteczko stało się popularnym kurortem przyciągającym setki ludzi. Wprawdzie gmina skorzystała finansowo na rozwoju turystyki, ale stała się przy tym jedną z najbardziej hałaśliwych i niesprzyjających spokojnemu wypoczynkowi miejscowości na Mazurach.

Planowany hotel nie jest jedyną tak spektakularną inwestycja w Giżycku. Wkrótce może powstać projekt pn. "Wodny świat" o wartości ponad 71 mln zł. Dotacja unijna wyniesie ponad 40 mln zł. Jednym z jego elementów jest budowa lokalu gastronomicznego, w którą zaangażował się piłkarz Robert Lewandowski.

Trzeba jednak spojrzeć prawdzie w oczy: Mazury przestają być oaza spokoju. Polacy kochają spędzać czas nad woda, ale nie chcą już nocować, jak w dzieciństwie, na polach namiotowych. Domagają się hoteli i infrastruktury turystycznej na wysokim poziomie, a także propozycji spędzania czasu wolnego (kluby, restauracje). Od tego nie ma już ucieczki.