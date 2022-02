Wysokie ceny paliw. Dlaczego tyle płacimy dziś za tankowanie?

W przyszłości na ceny paliw wpłynie pakiet Fit for 55, którego celem jest zredukowanie do 2030 roku emisji dwutlenku węgla o co najmniej 55 proc. w stosunku do roku 1990, zakłada rewizję dyrektywy o opodatkowaniu energii oraz objęcie sektora transportu systemem handlu emisjami gazów cieplarnianych.