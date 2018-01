Wyższy zasiłek pogrzebowy. Poseł PiS apeluje do swojego rządu

6 tys. zł zasiłku pogrzebowego, taka stawka - zdaniem posła Andrzeja Melaka – to minimum, jakie powinno przysługiwać rodzinie zmarłego. Po podwyższenie kwoty zwrócił się do minister rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej.

Obecnie zasiłek pogrzebowy to około 4 tys. zł – przypomina "Super Express". Według posła PiS Andrzeja Melaka, to zdecydowanie za mało, aby godnie pochować bliskiego. Dlatego zwrócił się z interpelacją do minister Rafalskiej w sprawie podwyżki do minimum 6 tys. zł.