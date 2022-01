Z jakich powodów banki najczęściej odrzucają wnioski kredytowe?

Niska zdolność kredytowa

Zbyt niska zdolność kredytowa widnieje jako przyczyna odrzucenia wniosków o kredyt bardzo często, ale jest to sformułowanie tak ogólne, że wielu osobom nic nie mówi. W pierwszej kolejności trzeba więc wyjaśnić, czym jest zdolność kredytowa i co to znaczy, że jest zbyt niska. Otóż zdolność kredytowa to inaczej zdolność do terminowej spłaty całości zadłużenia, wraz z odsetkami i innymi opłatami.