Za kilka dni pracownicy Biedronek dostaną podwyżki. Nie wszędzie zarobią jednak tyle samo

Od stycznia podwyżki w Biedronce wyniosą od 200 do 550 zł brutto. Najwięcej zarobią pracownicy z Warszawy i innych dużych miast

Biedronka nie czeka w tym roku z podwyżkami do wiosny. - Najbliższe podwyżki wejdą w życie już od stycznia 2018 roku, a nie jak w poprzednich latach od kwietnia i wyniosą od 200 do 550 zł brutto w zależności od stażu pracy, lokalizacji oraz stanowiska - informują przedstawiciele Biedronki.

Precyzują, że dzięki podwyżkom zyskają zarówno początkujący sprzedawcy-kasjerzy, jak również ci z dłuższym stażem pracy. Pod warunkiem, że nie będą zbyt często przynosić L4. - Osoba rozpoczynająca pracę w Biedronce na tym stanowisku na pełen etat będzie mogła zarobić w naszej sieci co najmniej 2650 zł brutto, wliczając w to nagrodę za brak nieplanowanych nieobecności. Podwyżkę otrzyma już po roku pracy, a po trzech latach zarobi co najmniej 2950 złotych brutto przy analogicznych jak powyżej warunkach - dowiadujemy się od przedstawicieli Biedronki.