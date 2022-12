Zabezpieczenie finansowe dzięki oszczędzaniu – czym jest poduszka finansowa?

Poduszka finansowa – co to takiego?

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie finansowe swojej przyszłości na nieprzewidziane sytuacje jest poduszka finansowa. Co to takiego? To nic innego jak określona kwota pieniędzy, która pozwoli na spokojne przeżycie przez założony przez siebie czas w razie chwilowych problemów finansowych. Wskazuje się, że wartość poduszki finansowej powinna mieć równowartość minimum trzykrotnych dochodów dla danego gospodarstwa domowego. Jako optymalne rozwiązanie wskazuje się jednak poduszkę o wartości sześciokrotnych dochodów. Natomiast możliwość stworzenia zabezpieczenia o równowartości dwunastokrotności dochodów daje już poczucie stabilnej sytuacji finansowej.